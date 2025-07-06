Porto'nun yeni teknik direktörü belli oldu. 2024-2025 sezonunu Arjantinli Martin Anselmi ile tamamlayan mavi-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı.
Portekiz temsilcisinde, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi. Portekiz evi, Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük ile 2020-2021 sezonunda başlayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u da çalıştırdı. İtalyan teknik direktör, Nice ve son olarak Hollanda ekibi Ajax'ı çalıştırdı.
Son Dakika › Spor › Francesco Farioli'den Avrupa devine 2 yıllık imza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?