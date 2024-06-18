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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 1-0 yendi.

Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakaya baskılı başlayan Fransa, Mbappe ve Griezmann ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarının orta bölümünde oyun hakimiyetini ele geçiren ve önde yaptığı baskıyla rakip yarı sahaya yerleşen Avusturya, 36. dakikada çok net bir pozisyondan Baumgartner ile yararlanamadı.

Pozisyonun ardından üçüncü bölgede daha fazla görülen Fransa, 38. dakikada Wöber'in kendi kalesine attığı golle öne geçti ve ilk yarı Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Fransa, 55. dakikada Mbappe ile çok net bir pozisyonu değerlendiremedi. Kalan bölüm orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, rakibine gol şansı tanımayan Fransa, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fransa'nın golü Avusturyalı Wöber'den

Fransa'nın EURO 2024'teki ilk golünü Avusturya'nın stoperi Maximilian Wöber kaydetti.

Müsabakanın 38. dakikasında yaşanan atakta Wöber, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Sert müdahaleler yaralanmalara sebep oldu

Avusturya ile Fransa arasında oynanan karşılaşmada sert müdahaleler yaralanmalara sebep oldu.

Müsabakanın 46. dakikasında Fransa'dan Griezmann'ın başı aldığı darbe sonucu açıldı.

Yaşanan ikili mücadelede reklam panolarına başını çarpan Griezmann, 47. dakikada kenara geldi.

Fransız oyuncu, tedavisinin ardından 48. dakikada oyuna devam etti.

Diğer bir yaralanmayı da yıldız oyuncu Mbappe yaşadı. Maçın 86. dakikasında bir hava topu mücadelesinde rakibinin omzuna burnu çarpan Mbappe, uzun süre yerde kaldı.

Burnunda kanama meydana gelen oyuncu, 86. dakikada yerde kalırken, 89. dakikada yeniden oyuna devam etti ve 90. dakikada yerini Giroud'ya bıraktı.

İkinci yarı 9 dakika uzadı

Avusturya-Fransa karşılaşmasında oyun sık sık durdu.

Maçın sertliği nedeniyle birçok sakatlık yaşanırken, oyuncu değişiklikleriyle bu süreç daha da uzadı.

Müsabakanın hakemi, maçın sonuna 9 dakika uzatma ekledi.