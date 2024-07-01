Fransa, Belçika'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Belçika'yı 1-0 yenen Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı.

Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakaya her iki takım da kontrollü başladı. Fransa, 34. dakikada Thuram ile bir gol pozisyonuna girerken, bunu değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarı da benzer şekilde geçerken iki takım da birkaç pozisyon üretmeyi başardı. Müsabakanın 85. dakikasında Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Fransa, kalan sürede üstünlüğünü korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Belçika evine dönerken, Fransa çeyrek finale kaldı.

Portekiz- Slovenya galibiyle karşılaşacak

Fransa, çeyrek finalde Portekiz-Slovenya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda 5 Temmuz Cuma günü oynanacak çeyrek final müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak.

Fransa 8. defa çeyrek finalde

Tarihinde 2 kez (1984 ve 2000) bu kupayı müzesine götüren Fransa, 8. defa çeyrek finale kalmayı başardı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa, Avrupa Şampiyonaları'nda daha önce 1960, 1984, 1996, 2000, 2004, 2012 ve 2016'da çeyrek final görmüştü.

Son olarak 2020 organizasyonuna son 16'da veda eden Fransa, 2024'te ise yeniden çeyrek finale adını yazdırdı.

Maçın adamı Kounde

Fransa ile Belçika arasında oynanan müsabakada maçın adamı Jules Kounde oldu.

Özellikle ilk yarıda bindirmeleriyle dikkati çeken Kounde, savunmada da Belçika'nın en etkili isimlerinden Doku'ya karşı başarılı bir maç çıkardı.