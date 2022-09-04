Ligue 1'de Lille, Montpellier'i 3-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.
Ligue 1'in 5. haftasında Montpellier, 20. dakikada Elye Wahi'nin golü ile öne geçti.
Lille, 41. dakikada Jonathan David'in golü ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı da 1-1 tamamlandı.
Adilson Gomes'in 57. dakikada bulduğu gol ile Lille 2-1 öne geçti. Maçın uzatmalarında Jonathan David ile bir gol daha bulan Lille, maçı da 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Lille, 10 puana ulaşırken Montpellier ise 9 puanda kaldı.
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