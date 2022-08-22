Bu sonuçla üçte üç yapan PSG, 9 puana ulaştı. Lille ise 4 puanda kaldı.

Ligue 1'in 3. haftasında PSG'ye Lille karşısında galibiyeti getiren goller 1, 66 ve 87. dakikalarda Kylian Mbappe , 43 ve 52. dakikalarda Neymar , 27. dakikada Lionel Messi ve 39. dakikada Achraf Hakimi'den geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › PSG, Lille'i 7-1 yendi - Son Dakika

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