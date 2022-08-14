PSG, Montpellier'yi 5 golle geçti - Son Dakika
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PSG, Montpellier'yi 5 golle geçti

14.08.2022 00:04
PSG, Montpellier'yi 5 golle geçti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi.

Ligue 1'in ikinci haftasında PSG'ye Montpellier karşısında galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı.

Konuk ekibin gollerini Wahbi Khazri (Dk. 58) ve Enzo Tchato (Dk. 90+2) kaydetti.

Bu sonuçla ikide iki yapan PSG, 6 puana ulaştı. Montpellier ise 3 puanda kaldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor PSG, Montpellier'yi 5 golle geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: PSG, Montpellier'yi 5 golle geçti - Son Dakika
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