PSG, Toulouse deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
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PSG, Toulouse deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

01.09.2022 00:41
PSG, Toulouse deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse'u 3-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse'u 3-0 mağlup etti.

Toulouse Stadı'nda oynanan mücadelede PSG'nin gollerini, 37. dakikada Neymar, 50. dakikada Kylian Mbappe ve 90. dakikada Juan Bernat attı.

Ligue 1'de 13 puana ulaşan PSG, liderliğini korudu. Toulouse ise 5 puanda kaldı.

Günün diğer bir maçında ise Nice, Lille deplasmanında 2-1 galip geldi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'in golünde asisti yapan isim oldu.

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Kaynak: AA

Paris Saint Germain, Futbol, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG, Toulouse deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika

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