Günün diğer bir maçında ise Nice, Lille deplasmanında 2-1 galip geldi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı , Lille'in golünde asisti yapan isim oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › PSG, Toulouse deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika

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