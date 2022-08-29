Ligue 1 lideri PSG ilk puan kaybını yaşadı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Monaco 1-1 berabere kaldı.
Haftaya, kayıpsız lider başlayan PSG, puan tablosunun orta sıralarındaki Monaco'yu ağırladı.
Karşılaşma, Monaco'dan Volland'ın 20 ve PSG'den Neymar'ın (penaltıdan) 70. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.
Son şampiyon PSG, puanını 10'a, Monaco ise 5'e yükseltti. PSG, aynı puana sahip Olimpik Marsilya ve Lens'in averajla önünde liderliğini sürdürdü.
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