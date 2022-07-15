Fransa Bisiklet Turu

Bu yıl 109'uncusu düzenlenen ve yol bisikletinin en prestijli yarışı özelliği taşıyan turda Pedersen, Le Bourg-d'Oisans yerel idaresi ile Saint-Etienne şehri arasındaki 193 kilometrelik 13. etabı, 4 saat 13 dakika 3 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Kaynak: AA

Saint Etienne, Fransa, Spor, Son Dakika

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