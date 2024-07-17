Fransa Bisiklet Turu'nda 17. etabı Richard Carapaz kazandı - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu'nda 17. etabı Richard Carapaz kazandı

EF Education–EasyPost takımının Ekvadorlu bisikletçisi Richard Carapaz, Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını kazandı. Carapaz, Büyük Britanyalı Adam Yates ve İspanyol Enric Mas'ın önünde birinci oldu. Genel klasmanda liderliğini sürdüren Tadej Pogacar'ın en yakın takipçisiyle arasında 3 dakika 11 saniye fark bulunuyor.

17.07.2024 19:17
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111. Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını, EF Education–EasyPost takımının Ekvadorlu bisikletçisi Richard Carapaz kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Saint-Paul-Trois-Chateaux ile Superdevoluy arasındaki 177,8 kilometrelik etapla devam edildi.

Etabı 4 saat 6 dakika 13 saniyede bitiren Carapaz, Büyük Britanyalı Adam Yates (Jayco-AlUla) ve İspanyol Enric Mas'ın (Movistar) önünde birinci oldu.

Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçinin en yakın takipçisiyle arasında 3 dakika 11 saniye fark bulunuyor.

Turun 18. etabı, yarın Gap ile Barcelonnette arasındaki 179,5 kilometrelik parkurda yapılacak.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 70 saat 21 dakika 27 saniye

3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 11 saniye

3. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 9 saniye

Kaynak: AA

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