Üye Girişi
Fransa'dan dönen Çukurova Basketbol, BOTAŞ'a hazırlanıyor - Son Dakika

Fransa'dan dönen Çukurova Basketbol, BOTAŞ'a hazırlanıyor

21.01.2022 18:07
Fransa'dan dönen Çukurova Basketbol, BOTAŞ'a hazırlanıyor

Fransa deplasmanındaki Avrupa Kupası karşılaşmasının ertelenmesinin ardından kente dönen Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında oynayacağı BOTAŞ karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fransa deplasmanındaki Avrupa Kupası karşılaşmasının ertelenmesinin ardından kente dönen Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında oynayacağı BOTAŞ karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertliler, tesislerde başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana tam kadro katıldı. Esneme hareketleri ile ısınan basketbolcular, daha sonra taktik çalıştı. Fransa'daki Flammes Carolo maçının ertelenmesi ve pazartesi günü Ankara deplasmanında oynayacakları BOTAŞ maçına ilişkin açıklamada bulunan başantrenör Akkaya, "Maçın ertelenmesi bizim için olumsuz bir durum. Çünkü dört günde bir kez antrenman yaptık. Gerçekten çok iyi durumdaydık. Pazartesiden bu yana, bugün yapacağımız ikinci antrenman olacak. Bu da bizim için kötü. Önümüzdeki hafta üç maç oynayacağız. Yoğun bir programımız var. Maç oynamamak, konsantre olmayı güçleştiriyor. Fransa'ya çok iyi konsantre olmuştuk ama oynamayınca ritmimiz bozuldu Bugünden itibaren eski ritmimize dönmeye çalışacağız. Herşeye rağmen iyi hazırlanıp Ankara deplasmanından iyi bir oyun ve galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.


Fransa'dan dönen Çukurova Basketbol, BOTAŞ'a hazırlanıyor
Fransa'dan dönen Çukurova Basketbol, BOTAŞ'a hazırlanıyor
Fransa'dan dönen Çukurova Basketbol, BOTAŞ'a hazırlanıyor
YORUMLAR
500

Basketbol Süper Ligi, Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fransa'dan dönen Çukurova Basketbol, BOTAŞ'a hazırlanıyor - Son Dakika Spor


Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi! Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi!         
18:20
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
18:20 Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi!
17:52 Eksi 16 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu
17:55 Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi
17:53 Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı
17:43 İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
17:42 İşten eve gidecekler dikkat! İstanbul'da kar etkisini artırdı, trafik durma noktasında
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir
17:35 Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti
17:32 Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 18:28:40. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'dan dönen Çukurova Basketbol, BOTAŞ'a hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement