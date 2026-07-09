Fransa'dan Mbappe'ye Irkçı Paylaşıma Tepki - Son Dakika
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Fransa'dan Mbappe'ye Irkçı Paylaşıma Tepki

09.07.2026 13:45
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Fransa Spor Bakanı Ferrari, Paraguay hükümetinin Mbappe'ye yönelik ırkçı ifadeler için özür diledi.

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, Paraguay hükümetinin, ülkedeki bir senatörün Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe'yi hedef alan ırkçı paylaşımları nedeniyle özür dilediğini bildirdi.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun konuğu olan Bakan Ferrari, Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransız kaptan Mbappe'ye yönelik ırkçı paylaşımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ferrari, Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla'nın Mbappe'ye yönelik ifadelerini "son derece iğrenç" bulduğunu dile getirerek Paris Cumhuriyet Savcılığının konuyla ilgili bu hafta soruşturma başlattığını hatırlattı.

"Paraguay hükümetinden özür aldık, bunun ülkenin taşıdığı değerlerle kesinlikle bağdaşmadığını belirttiler." diyen Ferrari, ancak Amarilla'nın aynı tutumu sergilemeye devam ettiğini kaydetti.

Ferrari, siyasetçilerin bu tarz ifadeler sarf etmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizerek Amarilla'nın Fransa'da istenmeyen kişi ilan edilip edilmediğine ilişkin soruya ise "Ülkeye kimin girip giremeyeceğini söylemek bana düşmüyor." yanıtını verdi.

Fransız Bakan, Amarilla'nın Fransa'ya gelmesi halinde halk tarafından çok sıcak karşılanmayacağına dikkati çekti.

Mbappe, Paraguaylı Senatöre tepki göstermişti

Senatör Amarilla, Mbappe hakkında "Fransız rolü yapan sömürgeleştirilmiş Kamerunlu, nefret dolu, sonradan görme, kibirli ve çirkin." ifadelerini kullanmıştı.

???Fransız futbolcu Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın Paraguay'ı 1-0 yendiği Dünya Kupası son 16 turunda, Paraguaylı Senatör Amarilla'nın yaptığı ırkçı ve nefret dolu paylaşımlara tepki göstermişti.

Mbappe, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayan Celeste Amarilla, iğrenç ve görevine layık olmayan bir kadınsınız. Paraguay'ı, onuru ve azmiyle sahada ter döken bu ülkeyi temsil etmiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Politika, Paraguay, Ferrari, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa'dan Mbappe'ye Irkçı Paylaşıma Tepki - Son Dakika

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