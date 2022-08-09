Alexis Sanchez, Olimpik Marsilya'da - Son Dakika
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Alexis Sanchez, Olimpik Marsilya'da

09.08.2022 23:44
Alexis Sanchez, Olimpik Marsilya'da

Fransa ekibi Olimpik Marsilya, Şilili forvet Alexis Sanchez'i kadrosuna kattı.

Fransa ekibi Olimpik Marsilya, Şilili forvet Alexis Sanchez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transferi için Sanchez ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi takımlarda oynayan 33 yaşındaki futbolcu, son olarak formasını giydiği Inter ile sözleşmesini feshetmişti.

Sanchez, lig şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa kazandığı Inter formasıyla üç sezonda 108 maçta 20 gole imza attı.

Şili formasıyla 146 maçta 48 gol kaydeden Sanchez, milli takım tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Olimpik Marsilya, İtalya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alexis Sanchez, Olimpik Marsilya'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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