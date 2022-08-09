Barcelona , Arsenal ve Manchester United gibi takımlarda oynayan 33 yaşındaki futbolcu, son olarak formasını giydiği Inter ile sözleşmesini feshetmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, transferi için Sanchez ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Olimpik Marsilya, İtalya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Alexis Sanchez, Olimpik Marsilya'da - Son Dakika

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