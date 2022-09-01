PSG, Valencia'dan Carlos Soler'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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PSG, Valencia'dan Carlos Soler'i kadrosuna kattı

01.09.2022 22:50
PSG, Valencia'dan Carlos Soler'i kadrosuna kattı

Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Valencia takımından orta saha oyuncusu Carlos Soler'i transfer etti.

Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Valencia takımından orta saha oyuncusu Carlos Soler'i transfer etti.

PSG Kulübü, 25 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp tarafından mali detay açıklanmasa da Fransa basınında bonuslar dahil edildiğinde bonservis bedelinin 22 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü.

Soler, altyapısında yetiştiği Valencia ile 226 maça çıktı ve 36 gol, 31 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: AA

Paris Saint Germain, Valencia, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG, Valencia'dan Carlos Soler'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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