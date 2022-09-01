Kulüp tarafından mali detay açıklanmasa da Fransa basınında bonuslar dahil edildiğinde bonservis bedelinin 22 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › PSG, Valencia'dan Carlos Soler'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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