Fransa, Romanya, Finlandiya ve İtalya CEV Şampiyonası'nda çeyrek final biletini aldı

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa, Romanya, Finlandiya ve İtalya, çeyrek finale yükseldi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya ve İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen son 16 turu müsabakalarında 4 karşılaşma oynandı.

Sofya'da oynanan günün ilk maçında son iki olimpiyat şampiyonu Fransa, Portekiz'i 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ukrayna'yı 25-22, 25-21, 30-28'lik setlerle 3-0 mağlup eden Romanya, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.

Torino'daki ilk karşılaşmada Finlandiya, Yunanistan'ı 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13) yenerek çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının ikinci basamağındaki İtalya da Danimarka'yı 25-22, 25-16, 25-11'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti ve Finlandiya'nın rakibi oldu.

Organizasyonun son 16 turu Belçika-Çekya ve Slovenya-Sırbistan karşılaşmalarıyla sona erecek. Çeyrek final müsabakaları, 22 Eylül Salı günü Sofya'da, 23 Eylül Çarşamba günü ise Torino'da oynanacak.