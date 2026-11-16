Fransa, Türkiye'yi 2-1 yenerken Zidane oyuncularının çabasını vurguladı - Son Dakika
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Fransa, Türkiye'yi 2-1 yenerken Zidane oyuncularının çabasını vurguladı

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Fransa, Türkiye\'yi 2-1 yenerken Zidane oyuncularının çabasını vurguladı
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Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup son maçında Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Zinedine Zidane, ilk yarıdaki kötü oyuna rağmen oyuncularının ikinci yarıdaki reaksiyonunu ve çabasını övdü.

FRANSA Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Bazen zor anlar oldu ama iyi reaksiyon gösterdik. İlk yarıda kötü olmamıza rağmen oyuncularım her şeylerini verdiler" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki son maçında sahasında konuk ettiği Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Zinedine Zidane, "Kazandık. Daha çok çalışmamız lazım. İyi şeyler yapmamız lazım. İlk yarıda kötüydük. Aralıklarda çok mesafe vardı. İtalya maçında da aynısı olmuştu. İkinci yarıda daha iyiydik. Ara paslarda karşılık verdik ve topu daha iyi kullandık. Daha iyi oynamamız lazım. Oyuncularımız çok kaliteli. Oyuncularım topa daha fazla sahip olmayı yapabilirler. Bu takımla biz daha iyi olmamız lazım. Türkiye'nin topun arkasında koşması lazım. Biz paslarla oyunumuzu düzenlememiz lazım" diye konuştu.

'DAHA İYİ YERLERE GELMEMİZ LAZIM'

Devre arasında oyuncularıyla ne konuştuğu sorulan 54 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Sadece reaksiyon gösterin dedim. İlk yarıdan memnun kalmamıştım. Bir şey yapmamız lazımdı. Devrede konuştuk. İkinci yarıda da bunları çok süper bir şekilde yaptılar. Bazen zor anlar oldu ama iyi reaksiyon gösterdik. İlk yarıda kötü olmamıza rağmen oyuncularım her şeylerini verdiler. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bu oyuncular her 3 günde bir maç yapıyorlar. Bazen ilk yarılar iyi olmuyor. Biz ikinci yarıda bunu düzelttik. Ben bunu iyi bir not olarak görüyorum. Bütün yaptıklarımızdan memnun kalmamız lazım. Bana göre iyi 6 maç yaptık. Daha iyi yerlere gelmemiz lazım. Çalışmamız lazım ve bunu yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA
Zinedine ZidaneTürkiyeFransaFutbolSporSon Dakika

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