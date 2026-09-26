Fransa'ya 1-0 yenilen A Milli Futbol Takımı, Bursa'daki İtalya maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Fransa'ya 1-0 yenilen A Milli Futbol Takımı, Bursa'daki İtalya maçına hazırlanıyor

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Fransa\'ya 1-0 yenilen A Milli Futbol Takımı, Bursa\'daki İtalya maçına hazırlanıyor
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında 28 Eylül Pazartesi Bursa'da İtalya ile oynayacak A Milli Futbol Takımı, maç hazırlıklarına başladı. Dün Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenilen milliler yarın Bursa'ya geçecek; Orkun Kökçü takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında dün Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, İtalya müsabakası öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Dünkü Fransa maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular antrenmana katılmayarak günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. İdman yarı sahadaki taktik çalışmasıyla sona erdi.

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri idmana çıkamayan Orkun Kökçü, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Millilerin antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı takım, İtalya karşılaşması için yarın otobüsle Bursa'ya geçecek. A Milli Takım, son çalışmasını maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapacak.

Kaynak: AA
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