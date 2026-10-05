Fransa\'dan Uluslar Ligi\'nde inanılmaz geri dönüş

Fransa'dan Uluslar Ligi'nde inanılmaz geri dönüşGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, sahasında ağırladığı Belçika'yı 13 dakikada attığı 4 golle 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. Stade de France'de oynanan mücadeleyi Fransa, 4-1'lik skorla kazandı.
BELÇİKA ÖNE GEÇTİ, FRANSA 13 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ
Belçika, Dodi Lukebakio'nun 35. dakikada attığı golle öne geçti. Ev sahibi Fransa, Desire Doue'nin 77. dakikada attığı golle skoru dengeledi. Zidane'ın öğrencileri 81 dakikada Rayan Cherki'nin golüyle öne geçti. Fransa, 88. ve 90+1'nci dakikada ise Michael Olise'nin golleriyle maçı 4-1 kazandı.
LUKAKU VE TROSSARD FORMA GİYDİ
Belçika'da Fenerbahçeli futbolcu Romelu Lukaku, 70. dakikada oyundan çıktı. Beşiktaş'ın yıldızı Leandro Trossard ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Fransa, 10 puana yükseldi. Belçika ise 6 puanda kaldı. Fransa, grubun bir sonraki maç haftasında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika ise A Milli Takımımız karşısında mücadele edecek.
Bu geri dönüş: Fransa mı Belçika mı?
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