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Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor - Son Dakika

Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor

30.09.2021 17:53

Ligue 1'de geçen sezon Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı için ayrılık çanları çalıyor. Fransız ekibi, bu sezon etkisiz bir performans sergileyen milli futbolcumuzla ara transfer döneminde yolları ayırmayı düşünüyor. Lille taraftarları da Yusuf'a tepki gösterirken, takımdan gönderilmesi gerektiğini belirten paylaşımlarda bulundu.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, geçen sezon yakaladığı lig şampiyonluğunun ardından bu sezon beklentilerin çok gerisinde kaldı. Fransız ekibinin taraftarları takıma tepki gösterirken, milli futbolcumuz Yusuf da hedef tahtasına oturtuldu.

FİZİKSEL AÇIDAN KÖTÜ DURUMDA

Milliyet'in Fransız basınından aktardığı habere göre; Lille, Yusuf Yazıcı'yı devre arasında takımdan göndermeyi planlıyor. Haber detayında Jocelyn Gourvennec'in raporu doğrultusunda böyle bir karar verildiği öne sürüldü. Yine aynı haberde Yusuf Yazıcı'nın, Gourvennec'in oynattığı 4-4-2 sistemine uymadığı ve oyuncunun fiziksel açıdan kötü durumda olduğu vurgulandı.

TARAFTARLAR İSYANDA

Öte yandan Lille taraftarları da sosyal medyada Yusuf Yazıcı'yla ilgili acımasız yorumlar yaptı. Forma şansı bulamadığı için huzursuz olan Yusuf Yazıcı'nın kendisini sorgulaması gerektiği görüşünde birleşen taraftarlar, milli futbolcunun takımdan gönderilmesi gerektiğini savundu.

Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor

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Son Dakika Spor Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor - Son Dakika Spor


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