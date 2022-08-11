Fransız sporcu Arnaud Jerald, serbest dalışta dünya rekoru - Son Dakika
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Fransız sporcu Arnaud Jerald, serbest dalışta dünya rekoru

11.08.2022 17:33
Fransız sporcu Arnaud Jerald, serbest dalışta dünya rekoru

Fransız sporcu Arnaud Jerald, Bahamalar'da katıldığı yarışmada sabit ağırlık çift palet branşında 120 metrelik dalışıyla dünya rekorunu kırdı.

Fransız sporcu Arnaud Jerald, Bahamalar'da katıldığı yarışmada sabit ağırlık çift palet branşında 120 metrelik dalışıyla dünya rekorunu kırdı. Milli sporcu Şahika Ercümen ise 88 metreye dalarak paletsiz ip destekli Türkiye rekorunu kırdı

Fransız sporcu Arnaud Jerald, serbest dalışta yine rekora imza attı. Bahamalar'da her yıl düzenlenen Vertical Blue adlı serbest dalış yarışmasına katılan Jerald, 120 metre derinliğe inerek sabit ağırlık çift palet branşında dünya rekorunu kırarken, dalışı 3 dakika 34 saniye sürdü.

Yarışmada milli sporcu Şahika Ercümen ise 88 metreye dalarak paletsiz ip destekli Türkiye rekorunu kırdı. Ercümen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 88 metreye dalarak Paletsiz ip destekli Türkiye rekorunu kırdık. Bu yarışmada beni en çok zorlayan disiplin oldu, 2 kırmızı kart sonrası hala bu dalışı denemeye cesaret edip başarılı yapabildiğim için çok mutluyum. Tüm destekleriniz için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı. - NASSAU

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Kaynak: İHA

Şahika Ercümen, Bahamalar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız sporcu Arnaud Jerald, serbest dalışta dünya rekoru - Son Dakika

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