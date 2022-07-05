Kemaliye 'de bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında Fransız sporcu Jullien Millot, yarasa kanat olarak da bilinen 'wingsuit' atlayışını gerçekleştirdi. Gaban bölgesindeki etkinlikte Millot, yerden 600 metre yüksekliğe kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, 517 demir basamaktan oluşan Via Ferrata parkurundan tırmanıp atlayış yaptı.

Kaynak: DHA

Kemaliye, Erzincan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.