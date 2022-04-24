Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta

24.04.2022 16:47
Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin biletlerini yarın satışa çıkarıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin biletlerini yarın satışa çıkarıyor. Erken şampiyonluk maçının en düşük bilet fiyatı 500 TL iken, en yüksek bilet fiyatı 5 bin TL'ye taraftara sunulacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puanı kalan Trabzonspor, 35'inci hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Trabzonspor Kulübü, erken şampiyonluk maçı olacak mücadelenin biletlerinin yarın 13.00'te satışa çıkarılacağını duyurdu.

30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakanın en düşük bilet fiyatı 500 TL olarak belirlenirken, en yüksek rakam ise 5 bin TL'yi buluyor. Trabzonspor'un olası şampiyonluk kutlamalarının yaşanacağı karşılaşmanın biletlerinin rağbet görmesi bekleniyor.30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: VIP Platinum: 5.000 TLVIP Gold: 4.000 TLVIP Silver: 3.000 TLBatı: 2.000 TLDoğu: 1.250 TL Fırtına: 750 TL

Kale Arkası: 500 TL


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Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Trabzonspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta - Son Dakika


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