Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Taktik çalışmaların da yapıldığı idman, İki ayrı takım halinde yapılan maçla sona erdi.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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