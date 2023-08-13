Fred'den taraftara mesaj: Kazanmak için sabırsızlanıyorum - Son Dakika
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Fred'den taraftara mesaj: Kazanmak için sabırsızlanıyorum

Son Güncelleme: 13.08.2023 20:01

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, imzasının ardından kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin en büyük kulübüne ve büyük bir tarihe sahip olmanın mutluluğunu dile getirdi. Fred, Fenerbahçe'de büyük oynamak, bütün kupaları kazanmak ve taraftarları mutlu etmek için sabırsızlandığını söyledi.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, imzasının ardından kulüp televizyonuna geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"İLK İZLENİMLERİM ÇOK GÜZEL"

İlk izlenimlerini anlatan Brezilyalı, "Böyle Türkiye'nin en büyük kulübüne ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. İlk izlenimlerim çok güzel ve olumlu" dedi.

"KAZANMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Fenerbahçe'deki hedeflerinden bahseden Fred, "Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum. Tabii ki de taraftarları mutlu etmek istiyorum. Brezilya milli takımında 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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