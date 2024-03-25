Freestyle akrobasi kayakçıları Palandöken'de nefes kesti
ERZURUM - Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen freestyle akrobasi kayakçıları, Palandöken'de yeteneklerini sergilediler.
Freestyle Akrobasi Kayakçıları Türkiye Şampiyonası, Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin ilk ve tek snowparkında yapıldı. Sporcular snowboard ve kayaklarıyla zaman zaman yürekleri ağızlara getiren akrobatik hareketler yaptılar. Mart ayına rağmen Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yüksekliği ve kalitesine hayran kalan freestyle akrobasi kayakçıları, bir yanda yarışmada önde gelmek için çaba harcarken bir yanda karın güzelliğini yaşadı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ülkemizin ilk ve tek snowparkında sporcuları bir araya getirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Palandöken'de mart ayında böyle bir organizasyonu yapmak çok güzel. Türkiye genelinde 40 sporcu katıldı. Şu anda ülkemizde böyle bir organizasyonu sadece Palandöken'de yapabilirsiniz. Bunu geleneksel hale getirip her yıl Palandöken'de bu sporu da geliştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Sporcular da hemen hemen tüm kayak merkezlerinde sezonunun yavaş yavaş bitmesine rağmen Palandöken'deki tesis ve kar kalitesinin devam ettiğini ifade ettiler.
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