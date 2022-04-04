Freiburg, Bayern Münih maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın sonucuna itiraz etti - Son Dakika

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg, ligin 28. haftasında Bayern Münih ile oynadığı ve 4-1 yenildiği karşılaşmada rakibin bir süre sahada 12 oyuncu bulundurduğu, bariz bir kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın sonucuna itiraz etti.

Freiburg kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Bayern Münih'in karşılaşmada oyuncu değiştirme hatasına ilişkin tüm yönlerinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada Freiburg takımının karşılaşmadaki oyuncu değişikliği olayına ilişkin hiçbir rolü veya etkisi bulunmadığı, ancak Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) kurallarının Freiburg kulübünü bu konuda aktif rol almaya zorladığı ve bundan rahatsızlık duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Freiburg kulübüne bariz bir kural hatasının aydınlatılması sorumluluğu verildiğini aktarılarak, Freiburg Kulübü Yönetim Kurulunun yaptığı yoğun görüşmeler ve yasal bir değerlendirmeler sonucunda müsabakanın sonucuna itiraz edilmesi kararının verildiği aktarıldı.

DFB'den yapılan açıklamada da bundan sonraki süreçte ilgili spor mahkemenin iki kulüpten açıklama isteyeceği, bu açıklamaları değerlendirdikten sonra davanın nasıl devam edeceğine karar vereceği belirtildi.

Bayern Münih 86. dakikada iki oyuncu değişikliği yapacağı sırada Kingsley Coman'ın yerine Marcel Sabitzer oyuna dahil olacaktı. Ancak Coman'ın sırt numarası değişiklik için tabelada yanmaması üzerine Fransız oyuncu saha kenarına gitmedi. Sabitzer ise oyuna dahil oldu.

Hakem Christian Dingert maçı yeniden başlatmasından yaklaşık 20 saniye sonra durumu fark ederek oyunu durdurmuş, Coman sahadan çıktıktan sonra maç tamamlanmıştı.