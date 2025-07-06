Fritz Çeyrek Finale Yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ABD'li raket Taylor Fritz, tek erkeklerde çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 7. gün sabah seansında yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 5 numarası Taylor Fritz ile Avustralyalı raket Jordan Thompson karşılaştı.

İlk seti 6-1 alan Fritz, 3-0 önde olduğu ikinci sette Thompson'ın sakatlığı nedeniyle çekildiği müsabakadan galip ayrıldı.

Diğer maçta Rus tenisçi Karen Khachanov, Polonyalı raket Kamil Majchrzak'ı 6-4, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Fritz ile Khachanov, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.