Frutti Extra Bursaspor: 70-68 - Son Dakika

SALON: Enka

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, evinde Frutti Extra Bursaspor'u oyunun büyük bölümünü geride götürdüğü maçta 70-68 yendi. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk ekip ilk periyodu 25-12, ilk yarıyı 46-34, üçüncü periyodu da 56-48 önde bitirdi. Bir ara 16 sayı farkla geriye düşen, son 5 dakikaya 10 sayı farkla mağlup giren Petkimspor, Erol Can ve Armand'ın üçlükleriyle farkı kapatıp öne geçti. Bitime 9 saniye kala skor 68-68 berabereyken Armand'ın basketi Aliağa temsilcisine galibiyeti getirdi. Petkimspor, bu skorla 26 maçta 6 galibiyete ulaşarak bitime 4 maç kala umut tazeledi. Bursaspor ise 24 maçta 13 galibiyette kaldı.

- Aliağa