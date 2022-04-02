Frutti Extra Bursaspor: 70-68 - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor: 70-68

02.04.2022 17:36
Frutti Extra Bursaspor: 70-68

SALON: EnkaHAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Serhat Büker (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Browne (x), Perkins (xxx) 19, Sinan (xx) 4, Thomas (xx) 4, Aldridge (xx) 6, Armand (xxx) 17, Erol Can (xxx) 12, Hakan (xx) 6, Nusret (x) 2, Doğukan (x)FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Andrews (xxx)...

SALON: Enka

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Serhat Büker (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Browne (x), Perkins (xxx) 19, Sinan (xx) 4, Thomas (xx) 4, Aldridge (xx) 6, Armand (xxx) 17, Erol Can (xxx) 12, Hakan (xx) 6, Nusret (x) 2, Doğukan (x)FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Andrews (xxx) 14, Dudzinski (xxx) 16, Needham (xx) 9, Onuralp (xxx) 10, Hayes (xx) 9, Holland (x) 2, Metin (xx) 5, Ömer Utku (x) 3 1'İNCİ PERİYOT: 12-25İLK YARI: 34-463'ÜNCÜ PERİYOT: 48-56

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, evinde Frutti Extra Bursaspor'u oyunun büyük bölümünü geride götürdüğü maçta 70-68 yendi. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk ekip ilk periyodu 25-12, ilk yarıyı 46-34, üçüncü periyodu da 56-48 önde bitirdi. Bir ara 16 sayı farkla geriye düşen, son 5 dakikaya 10 sayı farkla mağlup giren Petkimspor, Erol Can ve Armand'ın üçlükleriyle farkı kapatıp öne geçti. Bitime 9 saniye kala skor 68-68 berabereyken Armand'ın basketi Aliağa temsilcisine galibiyeti getirdi. Petkimspor, bu skorla 26 maçta 6 galibiyete ulaşarak bitime 4 maç kala umut tazeledi. Bursaspor ise 24 maçta 13 galibiyette kaldı.


- Aliağa
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Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Bursaspor: 1 Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Bursaspor: 1 Ankara Keçiörengücü, taraftarına destek çağrısı yaptı Ankara Keçiörengücü, taraftarına destek çağrısı yaptı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Frutti Extra Bursaspor, Bursaspor, Erol Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor: 70-68 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor: 70-68 - Son Dakika
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