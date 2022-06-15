Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons'u kadrosuna kattı

15.06.2022 12:27
Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons'u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons'u kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons'u kadrosuna kattı.

Frutti Extra Bursaspor, ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, ABD'li oyun kurucu Anthony Clemmons resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz 1.88 boyunda 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Anthony Clemmons ile anlaştı. Kariyerinde Monaco, Igokea, Sassari, Türk Telekom ve San Pablo Burgos takımlarının formasını giyen Clemmons'a başarılı bir sezon diliyoruz." - BURSA

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Frutti Extra Bursaspor, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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