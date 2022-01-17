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Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

17.01.2022 12:13
Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncu ve 2 idari personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncu ve 2 idari personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Virtus Segafredo Bologna maçı öncesi İtalya seyahati için yapılan Kovid-19 tarama testleri sonucunda 5 oyuncu ve 2 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "5 oyuncu ve 2 idari personelimiz karantinaya alınmış olup tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Bologna, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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