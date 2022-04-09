Frutti Extra Bursaspor'dan dikkat çeken bilet kampanyası - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor'dan dikkat çeken bilet kampanyası

09.04.2022 13:52
Frutti Extra Bursaspor'dan dikkat çeken bilet kampanyası

Frutti Extra Bursaspor, futbol takımının Kocaelispor'la oynayacağı maça bilet alan taraftarların bu akşamki Bahçeşehir Koleji maçlarına ücretsiz gireceğini açıkladı.

Frutti Extra Bursaspor, futbol takımının Kocaelispor'la oynayacağı maça bilet alan taraftarların bu akşamki Bahçeşehir Koleji maçlarına ücretsiz gireceğini açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, dikkat çeken bir organizasyona imza attı. Yeşil-beyazlılar, futbol takımının yarın Kocaelispor'la oynayacağı karşılaşmanın biletini satın alan taraftarların bu akşam Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji'ni ücretsiz izleyeceğini açıkladı.

Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol takımımızın Kocaelispor maçına bilet alan taraftarlarımızın biletleri, bugün oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçında da geçerli olacaktır. Taraftarlarımız futbol maçının biletleriyle, 205-206-215-216-309-310-323 ve 324 numaralı bloklara giriş yapabilirler." - BURSA

Frutti Extra Bursaspor'dan dikkat çeken bilet kampanyası
Frutti Extra Bursaspor'dan dikkat çeken bilet kampanyası

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Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir Koleji, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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