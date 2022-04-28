Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak

28.04.2022 12:56
Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı final maçını 3 Mayıs'ta Gran Canaria karşısında kazanan Morabanc Andorra ile oynayacak.

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı final maçını 3 Mayıs'ta Gran Canaria karşısında kazanan Morabanc Andorra ile oynayacak. Deplasmanda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 3 Mayıs'ta yarı final maçı için deplasmana gidecek olan Bursaspor'un maçı 21.00'de başlayacak. Bursaspor, yarı finalde Gran Canaria karşısında kazanan Morabanc Andorra ile eşleşti. Diğer eşleşmede ise Ratiopharm Ulm'u devre dışı bırakan Virtus Bologna ile Boulougne Metropolitans 92 karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Valencia kozlarını paylaşacak. - BURSA

Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak
Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak
Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak
Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak
Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak
Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak
Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak

YORUMLAR
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Bursaspor, Andorra, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak - Son Dakika


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