2022-2023 sezon hazırlıklarının ilk etap kamp çalışmalarına Burdur 'da devam eden FT Antalyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını MAKÜ Tesisleri'nde sürdürdü. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki ilk antrenman fitness salonunda gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar ikinci antrenmanı sahada yaptı. Yüksek tempoda geçen antrenman, dört takım halinde oynanan turnuva maçıyla sona erdi. Akdeniz ekibi 14 Temmuz'da Burdur'da 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla kampı tamamlayacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › FT Antalyaspor'da Burdur kampı devam ediyor - Son Dakika

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