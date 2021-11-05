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FT Antalyaspor ile Altay 32. randevuda - Son Dakika

FT Antalyaspor ile Altay 32. randevuda

05.11.2021 11:07
FT Antalyaspor ile Altay 32. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında FT Antalyaspor ile Altay 32. kez birbirlerine rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında FT Antalyaspor ile Altay 32. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 12. haftasında FT Antalyaspor, İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlayacak. Cumartesi günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çavuş yapacak. Deplasmanda alınan Giresunspor galibiyetiyle morallerin yerinde olduğu kırmızı-beyazlılarla, tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Güney ekibi, Altay'ı da yenerek ligde üst sıralara doğru yükselmeyi hedefliyor.

Hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde sürdüren Antalyaspor'da, Doğukan Nelik, Haji Wright,Crivelli ve Poli sakatlıkları nedeniyle çalışmalara katılamadı. Kart cezalısı Naldo'da, Altay karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Öte yandan FT Antalyaspor ile Altay birbirlerine 31 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Antalyaspor, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. - ANTALYA

FT Antalyaspor ile Altay 32. randevuda
FT Antalyaspor ile Altay 32. randevuda
FT Antalyaspor ile Altay 32. randevuda
FT Antalyaspor ile Altay 32. randevuda
FT Antalyaspor ile Altay 32. randevuda
FT Antalyaspor ile Altay 32. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Antalya, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FT Antalyaspor ile Altay 32. randevuda - Son Dakika Spor


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