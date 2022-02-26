FT Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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FT Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

26.02.2022 15:54
FT Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan FT Antalyaspor, puanını 32'ye yükseltti. Ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar kalesinde ise sadece bir gol gördü. Güney ekibi deplasmanda kaybettiği Çaykur Rizespor maçının ardından Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederken; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Zorlu Adana Demirspor deplasmanında da kalesini gole kapatan Antalyaspor, ayağının tozuyla geldiği kentte Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenmanda Adana Demirspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise sahada hazırlıklarını devam ettirdi.

3 Mart Perşembe günü saat 20.30'daki karşılaşma Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. - ANTALYA

FT Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı
FT Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı
FT Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı
FT Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı
FT Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı
FT Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FT Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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