FTA Antalyaspor: 1 Y.Samsunspor: 1

Fraport TAV Antalyaspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelerek mücadeleden 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya FTA Antalyaspor, Diogo, Floranus, Berat, Bahadır Öztürk, Eren, Milosevic, Mukairu, Fredy, Ersin, Erkan ve Ufuk on biri ile başladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında A takımdan kaleci Doğukan Özkan, Amilton ve Ghacha'nın yanı sıra alt yapıdan Alperen, Mustafa Erdilman, Bahadır Yıldırım, Fehmi Koç ve Aknazarov da şans buldu.

Karşılaşmanın 77'nci dakikasında Yasin Öztekin'in golüyle konuk takım 1-0 öne geçti. Mücadelenin 90+1'inci dakikasında ise Fehmi Koç'un golüyle maça eşitlik geldi ve son düdük 1-1'lik skorla çaldı. - ANTALYA