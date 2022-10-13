FTA Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor 37. randevuda

İki takım bugüne kadar tarihlerinde birbirlerine 36 kez rakip oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibine karşı 36 maçta, 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak olan FTA Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor tarihlerinde 37. kez birbirlerine rakip olacak.

Kaynak: İHA

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