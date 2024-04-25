Yılport Samsunspor, ligde kalmayı garantilemek istiyor - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, ligde kalmayı garantilemek istiyor

Yılport Samsunspor, ligde kalmayı garantilemek istiyor

Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek istediklerini söyledi. Çapa, Kasımpaşa maçı öncesinde puanların önemine vurgu yaparken, hakem kararlarından da şikayet etti. Takımın teknik direktörü Markus Gisdol ise Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti.

25.04.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
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Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacakları maçı değerlendirdi.

Ligin boyunun artık çok kısaldığına işaret eden Çapa, "Bundan sonra her maçtan alacağımız puan veya puanlar, kalan haftaları rahat geçirmek için bizim adımıza çok önemli. Bir an önce ligde matematiksel olarak kalmayı garantilemek istiyoruz. Çünkü gelecek sezonun kağıt üzerinde yapmış olduğumuz planlamasını yürürlüğe geçirmek istiyoruz ama matematiksel olarak rahatlayamadığımız için bu uygulamayı gerçekleştiremiyoruz." dedi.

Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında hakemlerin bazı kararlarının puan kayıplarına neden olduğunu anlatan Çapa, şunları kaydetti:

"Bu maçlarda hakemler, verdiği veya vermediği kararlarla canımızı yaktı. Üç maçta net üç penaltı pozisyonumuz var. Bu penaltı kararlarının verilmemesi, hatta hakemlerin VAR'a dahi çağrılmaması bizi üzdü. Çünkü diğer maçlardaki VAR kararlarına ve pozisyonlarına baktığınız zaman VAR'ın ne kadar hassas olduğunu görüyoruz. Bizim adımıza verilmeyen kararlar çok üzücüdür. Ümit ediyorum ki Kasımpaşa maçında ve diğer karşılaşmalarda bu tür talihsizlikler yaşamayız. Bir an önce matematiksel olarak almamız gereken puanları alıp rahatlayıp gelecek sezonun planlamasını uygulamaya geçeriz."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Isınma koşusu ile başlayan antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

İdmana sakatlığı devam eden Lubomir Satka katılmadı.

Kaynak: AA

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