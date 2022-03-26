Fuat Çimen: "Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor" - Son Dakika
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Fuat Çimen: "Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor"

26.03.2022 14:31

- Fuat Çimen: "Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor" Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: "Açık ve şeffaf bir Beşiktaş olacak" Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, mayıs ayında seçim olmasına rağmen hoca konusunda Valerien Ismael ile mevcut yönetimin anlaşmasını eleştirerek,...

- Fuat Çimen: "Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor"

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen:

"Açık ve şeffaf bir Beşiktaş olacak"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, mayıs ayında seçim olmasına rağmen hoca konusunda Valerien Ismael ile mevcut yönetimin anlaşmasını eleştirerek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisinden sonraki dönemi de planladığını ifade etti. Çimen, seçilmeleri halinde açık ve şeffaf bir Beşiktaş sunacaklarını söyledi.

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde adaylığını açıklayan Fuat Çimen, Haliç Kongre Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Yola çıkışlarının çok farklı olduğunu belirten Çimen, "2.5 yıllık bir proje ekibinin sonucuyuz aslında. Herkesin alıştığı şekilde güçlü bir başkan değil, güçlü bir ekibin lideri olarak karşınızdayım. Değişik yeni nesil yönetim modeline adapte olması gereken ve Beşiktaş Kulübü'nü daha iyi yönetip cenderenin içerisinden çıkartmak bizim görevimiz. Açık ve şeffaf bir Beşiktaş olacak bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim yönetim modelimizde vaatlerimiz olmayacak, yapacağız diyoruz. Ekibimizde hiçbirimiz birbirinden bir şey saklamadan yapıyoruz. Birisi karar alıp diğerlerine dikte etmiyor" dedi.

"Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor"

Beşiktaş'ın teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşmasına değinen Çimen, "Biz bu teknik adam görüşmesinden son derece rahatsızız. Bu bir genel kurul iradesini hiçe sayma kararıdır. Mayısta bir kongre var ve genel kurulda sanki kazanacaklar gibi karar alıyorlar. Bu konuda daha önce tepki koyduk yanlış şeklinde diye. Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz ama bizim bir fikrimiz var. Bizim öncelikle son 8 maçı inşallah kazanır ve başarıyla bitiririz. Göreve geldikten sonra kendi sistemimize başlarız. Sistemimize göre hocayla devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor
Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor
Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çimen: 'Ahmet Nur Çebi kendisinden sonraki dönemi de planlıyor' - Son Dakika


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