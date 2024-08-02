Fulham, Emile Smith Rowe'u transfer etti - Son Dakika
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Spor

Fulham, Emile Smith Rowe'u transfer etti

Fulham, Arsenal'ın orta saha oyuncusu Emile Smith Rowe'u 5+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Transfer için Fulham'ın bonuslarla 34 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü. Smith Rowe, Arsenal formasıyla 115 maçta 18 gol atıp 13 asist yaparken, İngiltere Milli Takımı'nda da 3 kez forma giydi ve bir gol kaydetti.

02.08.2024 16:33
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İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Arsenal'ın orta saha oyuncusu Emile Smith Rowe'u kadrosuna kattı.

Fulham Kulübü, 24 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, Fulham'ın bu transfer için bonuslarla 34 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Arsenal altyapısında yetişen Smith Rowe, Leipzig ve Huddersfield Town'da kiralık görev yaptı. Profesyonel kariyerine 2018'de başlayan İngiliz futbolcu, Arsenal formasıyla 115 maça çıktı ve 18 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Smith Rowe, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 3 kez giydi ve bir gol kaydetti.

Kaynak: AA

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