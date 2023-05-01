Fulham'ı deplasmanda yenmeyi başaran Manchester City, 1 maç eksikle lider konumda! - Son Dakika
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Fulham'ı deplasmanda yenmeyi başaran Manchester City, 1 maç eksikle lider konumda!

01.05.2023 08:14

Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, deplasmanda Fulham ile karşılaştı. Craven Cottage'deki mücadelede, zorlu geçen 90 dakikanın ardından 2-1'lik skorla gülen taraf Gök Mavili ekip oldu. Maç eksiği olmasına karşın Guardiola'nın öğrencileri, Arsenal'i liderlikten ederek zirveye yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta lider Arsenal'i yenen ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Manchester City, deplasmanda Fulham'ı da devirerek maç eksiği olmasına rağmen Arsenal'i liderlik koltuğundan indirmeyi başardı.

PERDEYİ HAALAND AÇTI

Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Haaland ve 36. dakikada Julian Alvarez attı. Fulham'ın tek golü 15. dakikada Carlos Vinicius'tan geldi.

ZİRVEYE YERLEŞTİLER

Fulham deplasmanından da 3 puanla dönen City, bu sonucun ardından 76 puana yükseldi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, maç eksiği olmasına rağmen Arsenal'i geçerek liderliğe yükseldi. Fulham ise 45 puanda kaldı. Manchester City, gelecek hafta sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Fulham, Liverpool deplasmanına konuk olacak.

HAALAND, REKOR KIRDI

City'nin yıldızı Haaland, gol sayısını 34'e çıkararak Andy Cole ve Alan Shearer'ın paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti. Bu sezon ilk defa giydiği Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 44. maçına çıkan 22 yaşındaki Haaland, 50. golüne imza atarak tarihe geçti.

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