Fulham Premier Lig'e çıkan ilk takım oldu - Son Dakika
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Fulham Premier Lig'e çıkan ilk takım oldu

20.04.2022 00:23
Fulham Premier Lig'e çıkan ilk takım oldu

İngiltere Championship (2. lig) ekibi Fulham, Preston North End'i 3-0 yenerek bitime 4 maç kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

İngiltere Championship (2. lig) ekibi Fulham, Preston North End'i 3-0 yenerek bitime 4 maç kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bir maç eksiği bulunan Fulham, ligin 43. haftasında ağırladığı Preston North End'i Mitrovic'in 9 ve 41, Carvalho'nun 34. dakikadaki golleriyle yendi.

Puanını 86'ya çıkaran Fulham, 5 maçı kalan Nottingham Forest ile arasındaki farkı 16 yaptı ve geçen sezon veda ettiği Premier Lig'e geri döndü.

Fulham'ın Sırp santrforu Mitrovic, ligdeki 40. karşılaşmasında gol sayısını 40'a yükseltti.

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Premier Lig, England, Fulham, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fulham Premier Lig'e çıkan ilk takım oldu - Son Dakika


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