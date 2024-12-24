Furkan Emin Kaçmaz, Profesyonel Liglerdeki İlk Golünü Attı

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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devrenin son maçında deplasmanda Afyonspor'u 6-0 mağlup eden Altınordu'da altyapıdan yetişen sol kanat oyuncusu Furkan Emin Kaçmaz, profesyonel liglerdeki ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. Afyonspor karşılaşmasında 78'inci dakikada oyuna giren 18 yaşındaki futbolcu, 85'inci dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 4-0'a getirdi. Furkan Emin, 90'ıncı dakikada ise Kaan'a asist yaparak alkış topladı.

Fazla forma şansı bulamayan genç krampon gösterdiği performansla ikinci yarıda da takımda kalmak istediğinin sinyalini verdi. Futbola başladığı Altınordu'da 2022'de profesyonel olan Furkan, bu sezon başında A takıma yükseldi. Sezonun ilk yarısında 2'nci Lig'de 5 müsabakada toplam 85 dakika süre buldu. Kupada oynanan Küçükçekmece Sinopspor karşılaşmasında 90 dakika oynayan futbolcu, 7-3 kaybettikleri mücadelede 1 gol kaydetti.