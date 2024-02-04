Furkan Korkmaz\'ın Takımı Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets\'e Mağlup Oldu

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NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers konuk ettiği Brooklyn Nets'e 136-121'lik skorla kaybetti. Furkan 27 dakika parkede kaldı ve 10 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Brooklyn Nets'e 136-121'lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 18. yenilgisini aldı. Ligdeki 20. galibiyetini kazanan Brooklyn'de Cam Thomas 40 sayı, 5 asistle maçın en skorer ismi olurken, Mikal Bridges de 23 sayı ile eşlik etti. Philadelphia'da ise Tyrese Maxey 23 sayı, 5 asist ve Kelly Oubre da 16 sayı, 4 ribaund ile oynarken, Furkan Korkmaz da 27 dakika parkede kaldı ve 10 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 121 - Brooklyn Nets: 136

Atlanta Hawks: 141 - Golden State Warriors: 134

Chicago Bulls: 115 - Sacramento Kings: 123

San Antonio Spurs: 101 - Cleveland Cavaliers: 117

New York Knicks: 105 - Los Angeles Lakers: 113

Dallas Mavericks: 117 - Milwaukee Bucks: 129 - İSTANBUL