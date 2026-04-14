Furkan Yaman'dan Eskrimde Tarihi Başarı
Furkan Yaman'dan Eskrimde Tarihi Başarı

14.04.2026 11:36
Milli eskrimci Furkan Yaman, altın madalyalarıyla yeni nesle ilham vermek istiyor.

Türk eskrim tarihinde ilklere imza atan milli sporcu Furkan Yaman, başarılarıyla yeni nesle ilham kaynağı olmak istiyor.

Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası ile Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda kılıç kategorisinde altın madalyanın kazanarak 103 yıllık Türk eskrim tarihinde ilkleri gerçekleştiren 18 yaşındaki Furkan Yaman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu, kazandığı başarılarla eskrim sporunu daha fazla tanıtmak istediğini belirterek, "Keşke birçok çocuk bizden ilham alıp eskrime başlasa, böylece ileride takım arkadaşı bile olabiliriz. Örneğin şu anda takım arkadaşlarımdan biri olan, benden 12 yaş büyük Enver Yıldırım'la aynı takımda yarışıyoruz ve Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda birlikte madalya kazandık. Bunun kesinlikle imkansız olmadığını düşünüyorum. İnşallah gelecek nesillere güzel bir örnek ve ilham olabilirim." ifadelerini kullandı.

Büyükler ve gençler kategorilerinde yarıştığını anlatan Furkan, "Günlük hayatım tamamen bu spor olmuş durumda. Günde iki antrenman yapıyorum. Hem gençler hem büyük kategorisinde yarıştığım için neredeyse her hafta sonu bir yurt dışı maçına gidiyorum. Başarılı da olduğum için hiçbir şikayetim yok, çok mutluyum." diye konuştu.

Farklı sporları denedi, eskrimde karar kıldı

Furkan Yaman, çocukluk yıllarının hareketli geçtiğini ve bu süreçte farklı spor dallarını denediğin aktararak, "Çocukluğumda çok heyecanlı, sıcakkanlı bir çocuktum, atletizm, basketbol, okçuluk gibi pek çok spor branşını denedim. En son kendimi eskrimde buldum ve benim için milli takım düzeyine ilerlemesi kolay oldu. 14 yaşımdan beri A Milli Takım'da yarışıyorum. Şu anda 5 yıl oldu ve çok motiveyim." dedi.

Babasının spor hayatındaki rolüne dikkati çeken Furkan, "Babam, küçüklüğümden beri beni antrenmanlarıma getirip götürdü. Emekli oldu ve sadece benimle ilgileniyor, benim menajerim gibi oldu. Onun dışında federasyon başkanımız Abdurrahman Karataş ve yönetimi, hocalarım Muhammed Anasız, Hakan Yıldırım, Murat Topgül, Oğuzhan Şimşek ve EGO Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekbudak'a da destekleri için teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

Milli eskrimci, hedefleriyle ilgili şunları dile getirdi:

"Kendi potansiyelimi biliyordum. Hocalarım sayesinde, federasyonumuz ve kulübümüz sayesinde her şeyin üstesinden geleceğime inanıyordum. Önümüzde Avrupa ve Dünya Şampiyonası var. Gençlerde gösterdiğim başarının aynısını büyüklerde de gösterip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Bu başarımı sürdürürsem, olimpiyatlara kota alıp rahat bir şekilde madalyaya uzanabileceğime inanıyorum."

Kaynak: AA

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
