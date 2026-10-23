Furkan Yaman, Oran'daki Kılıç Eskrim Dünya Kupası finalinde 15-12 kazanıp altın aldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cezayir'in Oran kentindeki Gençler ve Yıldızlar Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nda Furkan Yaman altın, Candeniz Berrak gümüş madalya aldı. Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre genç erkekler bireysel finalinde Furkan, Candeniz'i 15-12 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Gençler ve Yıldızlar Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Cezayir'deki ayağına katılan Türk sporculardan Furkan Yaman altın, Candeniz Berrak ise gümüş madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Oran kentinde düzenlenen organizasyonda, genç erkeklerde bireysel müsabakalar yapıldı.
Milli sporcuların karşı karşıya geldiği finalde Candeniz'i 15-12 yenen Furkan, şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA
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