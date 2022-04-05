Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur

05.04.2022 20:30
Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ni 3-2 yendi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ni 3-2 yendi.

Manavgat İlçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 5. ve 35. dakikalarda Beyza Kara ile 62. dakikada Rozalin Özdemir kaydetti. Kıbrıs Rum Kesimi'nin golleri ise 7. dakikada Anna Sofocleous ve 47. dakikada Lelia Rolandi'den geldi.

Karşılaşmayı, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'de takip etti.

Gruptaki diğer maçta İsrail, Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci maçını 8 Nisan Cuma günü İsrail, son maçını ise 11 Nisan Pazartesi günü Arnavutluk ile yapacak.

YORUMLAR
500
20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek 'Kızsın futbol oynayamazsın' dediler, iki farklı branşta milli oldu 'Kızsın futbol oynayamazsın' dediler, iki farklı branşta milli oldu

Avrupa Şampiyonası, Kıbrıs Rum Kesimi, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur - Son Dakika


Son Dakika
20:30 Fatih Terim'in, TFF başkanlığı için önünde bir engel var
20:15 Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi
20:06 Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı
19:33 BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım
19:30 Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı!
19:27 Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 20:36:17. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement