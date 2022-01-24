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Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika

Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

24.01.2022 23:58
Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

Kamerun, 33. Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kamerun, 33. Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda, ev sahibi Kamerun ile Komorlar karşılaştı.

Afrika Uluslar Kupası'na ilk kez katılan Komorlar, başkent Yaounde'deki Paul Biya Stadı'nda yapılan maça, asıl mevkisi kaleci olmayan bir oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.

Boina'nın C Grubu'ndaki son maçta sakatlanması, Ahamada ve Ousseni'nin de Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kaleyi, sol bek Alhadhur korudu.

Komorlar'ın stoperi Abdou'nun 7. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren Kamerun, Ekambi'nin 29 ve Aboubakar'ın 70. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.

M'Changama, Komorlar'ın 81. dakikada kazandığı serbest vuruşta topu uzak mesafeden ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi.

Sonuncusu 2017'de olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Kamerun, sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalde Gambiya ile eşleşti.

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Komorlar, Kamerun, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika Spor


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