Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Gambiya'yı 2-0 yenen Kamerun, yarı finale yükseldi.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın çeyrek finalinde Gambiya ile ev sahibi Kamerun, Douala kentindeki Japoma Stadı'nda karşılaştı.
Kamerun, 50 ve 57. dakikalarda Karl Toko Ekambi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip gelerek son 4 takım arasına kaldı.
Turnuvada 5 kez şampiyonluk yaşayan Kamerun, yarınki Mısır- Fas maçının galibiyle 2 Şubat'ta oynanacak yarı finalde karşılaşacak.
Kaynak: AA
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