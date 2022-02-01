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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri - Son Dakika

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri

01.02.2022 21:20
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda A ve B gruplarında 6 karşılaşma oynandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda A ve B gruplarında 6 karşılaşma oynandı.

A Grubu'nda Suriye'yi 2-0 yenen Güney Kore, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan 15. takım oldu.

Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Arjantin ve İran, turnuvaya katılmayı garantilemişti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Lübnan- Irak: 1-1

Suriye-Güney Kore: 0-2

İran- Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

B Grubu

Japonya- Suudi Arabistan: 2-0

Vietnam-Çin: 3-1

Umman- Avustralya: 2-2

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Dünya Kupası, Güney Kore, Suriye, Asya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri - Son Dakika Spor


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